Найти осимптоты кривой y=1/x-2

Найти осимптоты кривой y=1/x-2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вертикальную найдем так: Во первых мы знаем . Теперь найдем предел: Следовательно x=2 вертикальная асимптота. Теперь горизонтальная:
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