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Найти периметр квадрата если длинна его стороны равна 1/10 м
Найти периметр квадрата если длинна его стороны равна 1/10 м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1/10 метра-10см, значит сторона квадрата=10см 10*4=40см- периметр квадрата
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