Найти периметр квадрата если длинна его стороны равна 1/10 м

Найти периметр квадрата если длинна его стороны равна 1/10 м

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1/10 метра-10см, значит сторона квадрата=10см 10*4=40см- периметр квадрата
Похожие вопросы