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Найти периметра квадратаДано квадрат а=8см в=(8-3) Р=?см
Найти периметра квадратаДано квадрат а=8см в=(8-3) Р=?см
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Р=а*2+в*2=8*2+5*2=26 периметр сумма всех сторон
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