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Найти площадь круга, вписаного в квадрат, площадь которого 12 см квадратных.
Найти площадь круга, вписаного в квадрат, площадь которого 12 см квадратных.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
9,42477796 формула пи*(√12/2)^2
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