Найти площадь прямоугольника со сторонами 6 дециметров и 8 дециметров

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Найти площадь прямоугольника со сторонами 6 дециметров и 8 дециметров
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Ответ(ы):
Гость:
S= 8•6=48 дециметровом квадратных
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