Найти площадь прямоугольника со сторонами 6 дециметров и 8 дециметров
Разное
Найти площадь прямоугольника со сторонами 6 дециметров и 8 дециметров
Ответ(ы):
Гость:
S= 8•6=48 дециметровом квадратных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Составьте предложения с глаголами: неволить, невзлюбить, несдобровать, недоумевать, не удаляться, не преследовать, не хотеть. Форму глагола, где эт...
Разное
Используя справочную литературу и схему классификации животных, дайте двойное латинское название этим видам (волк и собака)
Разное
Какую работу совершает электрическое поле при перемещении заряда 6,0 нКл из точки А в точку В, если разность потенциалов между этими точками равна ...
Разное
Из папки Документы было удалено 13 файлов, и сообщение об этом содержит 91 бит информации. Сколько файлов осталось в папке?