найти площадь треугольника, стороны которого равняются 13дм, 14дм, 15дм.
Алгебра
найти площадь треугольника, стороны которого равняются 13дм, 14дм, 15дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 по формуле геррона) удачи
Гость:
Выразим одну сторону по теореме косинусов: 13^2=14^2+15^2-2*14*15*cosa 169=196+225-420cosa 420cosa=252 cosa=252/420=0,6 => a=53 градуса Найдём площадь треугольника S=1/2 ab*sina S=1/2 *14*15*sin53=7*15*sin53=84 2-ой способ:(более точный) По формуле Герона: [latex]S=\sqrt{P(P-a)(P-b)(P-c)}; P=\frac{a+b+c}{2}[/latex] [latex]P=\frac{13+14+15)}{2}=21[/latex] [latex]S=\sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)}=\sqrt{21*8*7*6}=84[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Равнобедренный треугольник АВС с углом А, равным 30 градусов,вписан в окружность. Найти градусную меру меньшей из дуг АС??
Алгебра
скорость велосипедиста на первой половине пути была на 3 км.ч больше чем скорость во второй половине пути !С какой скоростью велосипедист проехал в...
Русский язык