Найти пословицы для 5 класса

Нет друга, так ищи, а нашел, так береги. Кто в слове скор, тот в деле редко спор. От теплого слова и лед тает. И сват свату друг, да не вдруг. Без беды друга не узнаешь. Кто раньше встает, тот грибки соберет, а сонливый да ленивый идут после за крапивой. Змея кусает не для сытости, а для лихости. С волками жить - по волчьи выть. Ленивому всегда праздник. За много дел не берись, а в одном отличись. Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. Не имей сто латов а имей сто друзей. Дело мастера боится. Семь раз отмерь - один раз отрежь. На чужбине родная землица во сне снится. У плохого мастера и пила плохая. Держись за землю-матушку — она одна не выдаст. Будь друг, да не вдруг. Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает. Старый друг лучше новых двух.