Найти производную функции: f(x)=x в 7 степени - 4x в 5 степени + 2x-1 в точке x0=2

Найти производную функции: f(x)=x в 7 степени - 4x в 5 степени + 2x-1 в точке x0=2

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