Найти прыметники разам с назоуником Фарбы и аддценни залатой восени пакидаюць незабыунае уражанне
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Найти прыметники разам с назоуником Фарбы и аддценни залатой восени пакидаюць незабыунае уражанне
Ответ(ы):
Гость:
Залатой восенi (залатой-прыметнiк, восенi-назоунiк)
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