Найти радиус шара если объём равен 108 П см в кубе

Найти радиус шара если объём равен 108 П см в кубе

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Объём шара: V=4R/3 R=3V/4=3·108/4=81, R=81=33 см - это ответ.
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