найти шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 1 и 0 и делиться на 24

найти шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 1 и 0 и делиться на 24

Ответ(ы):

Ответил Гость:
111000:24 = 4625 вроде так
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