найти скорость течения реки, если моторная лодка за 30мин прошла по озеру 9м, а войдя в реку, за 2ч прошла 28км. Лодочный мотор на протяжении всего пу ти работал равномерно.

30 мин = 0,5 часа 9 м = 0,009 км 0,009 : 0,5 = 0,018 км/ч = скорость по озеру Такого быть не может! Не 9 м , а 9 км! 1) 9 км : 0, 5час = 45 км/ч - скорость по озеру 2) 28 : 2 = 14 км/ч скорость по реке 3) 45 - 14 = 31 км/ч -скорость реки. Такого тоже быть не может! Уточните условие!