Найти средние арефмитическое 5,12; 0,8;21,04;6

Найти средние арефмитическое 5,12; 0,8;21,04;6

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(5,12+0,8+21,04+6):4=32,96:4=8,24
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