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Найти сумму положительных элементов вектора C[15]. Помогите составить программу в pascalabc
Найти сумму положительных элементов вектора C[15]. Помогите составить программу в pascalabc
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