Найти ударные и безударные слоги в словах астра азбука айва
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Найти ударные и безударные слоги в словах астра азбука айва
Ответ(ы):
Гость:
Астра-2слог безударный,азбука-2 и 3 слоги безударные,а вот про айву не знаю....Думаю что айва-1 слог безударный
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