Найти вероятность того что во время опыта случайная величина Х примет значения из интервала (15;25), если она распределена нормально, причем математическое ожидание равно 20, а дисперсия равна 25
Найти вероятность того что во время опыта случайная величина Х примет значения из интервала (15;25), если она распределена нормально, причем математическое ожидание равно 20, а дисперсия равна 25
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вероятность найти случайную величину в интервале a-b составляет P(a<X<b)=Ф((b-m)/)-Ф((a-m)/)P(15<x<25)=Ф((25-20)/5)-Ф((15-25)/5)=Ф(1)-Ф(-1)=2*0,34134=0,68286. Здесь =√дисперсия, Ф- функция Лапласа.