Найти все причастные и деепричасные обороты очень прошууу. Ночь была тёмной. Луна хотя и взошла, однако же её скрывали густые облака, покрывавшие горизонт. Совершенная тишина царствовала в воздухе. Ни малейший ветеро...

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Найти все причастные и деепричасные обороты очень прошууу. Ночь была тёмной. Луна хотя и взошла, однако же её скрывали густые облака, покрывавшие горизонт. Совершенная тишина царствовала в воздухе. Ни малейший ветерок не рябил гладкую поверхность заснувшей реки, быстро и молча катившей свои воды к морю. Кое-где только слышался легкий плеск у крутого берега от отделившегося и упавшего в воду комка земли. Иногда утка пролетала над нами, и мы слышали тихий, но резкий свист её крыльев. Порой сом всплывал на поверхность воды, высовывал на мгновенье свою безобразную голову и, хлестнув по струям хвостом, опускался в глубину. Опять всё тихо. Вдруг раздаётся глухой, протяжный рёв и долго не проходит, как будто застывая в безмолвной ночи. Это олень бродит далеко-далеко и зовёт самку. Сердце трепещет от этого звука у охотника, и перед глазами его ясно рисуется гордый рогаль, тихо пробирающийся по камышу. Лодка между тем незаметно скользит, подвигаемая осторожными ударами вёсел. Высокая неподвижная фигура Степана неясно вырисовывается на горизонте. Белое длинное весло его двигается неслышно взад и вперёд и только изредка переносится с одной стороны лодки на другую. (

Автор: Гость