найти закономерность и продолжить ряд на 4 числа2 3 5 8 13 21
Математика
найти закономерность и продолжить ряд на 4 числа2 3 5 8 13 21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после 21 идёт 34, 55, 89,144
Гость:
2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 2+3=5 3+5=8 5+8=13 8+13=21 13+21=34 21+34=55 34+55=89 55+89=144
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