найти закономерность и продолжить ряд на 4 числа2  3  5  8  13  21 

Математика
найти закономерность и продолжить ряд на 4 числа2  3  5  8  13  21 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после 21 идёт 34, 55, 89,144
Гость:
2  3  5  8  13  21  34  55  89  144 2+3=5  3+5=8  5+8=13  8+13=21  13+21=34 21+34=55 34+55=89 55+89=144
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