Найти значение выражения: 1/(1/33 + 1/12).

Найти значение выражения: 1/(1/33 + 1/12).

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1/33+1/12=(12+33)/(12*33)=45/396=5/44 1/(5/44)=1*(44/5)=8 4/5
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