Найти значение выражения 2 умножить 13 +3 умножить на 0,5

Найти значение выражения 2 умножить 13 +3 умножить на 0,5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Получается 2/3+1,5= 2/3+3/2= 4/6+9/6= 13/6
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