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Найти значение выражения log5 b если log5 b=9
Найти значение выражения log5 b если log5 b=9
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Logb=5 Используем свойства логарифма, выносим показатель степени за знак логарифма: 3logb=5 и находим logb=5/3
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