Найти значения выражения 4cosPi/6*sinPI/3+tgPI/4

Найти значения выражения 4cosPi/6*sinPI/3+tgPI/4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
=4*√3/2 *√3/2 +1=3+1=4
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