Назави дату запуска в нашей стране Россие первого искусственного спутника Земли,??сли от начала xx века до зтого дня прошло 56 лет 9 месяцев и 3 дня.ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧУ НЕ МОГУ РеШиТь!!!!!!

Математика
Назави дату запуска в нашей стране Россие первого искусственного спутника Земли,??сли от начала xx века до зтого дня прошло 56 лет 9 месяцев и 3 дня.ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧУ НЕ МОГУ РеШиТь!!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый искусственный спутник Земли был запущен 4 октября 1959 года
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