Назави дату запуска в нашей стране Россие первого искусственного спутника Земли,??сли от начала xx века до зтого дня прошло 56 лет 9 месяцев и 3 дня.ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧУ НЕ МОГУ РеШиТь!!!!!!

Математика

Назави дату запуска в нашей стране Россие первого искусственного спутника Земли,??сли от начала xx века до зтого дня прошло 56 лет 9 месяцев и 3 дня.ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧУ НЕ МОГУ РеШиТь!!!!!!

Автор: Гость