Назавите одним словом. 1) Присоединить с помощью веревки.______. 2) Присоединить с помощью иголки с ниткой._________.3)Очень добрый._______.4)Как называли Кощея в русских сказках?_______. Разберите слова по саставу.
Русский язык
Назавите одним словом. 1) Присоединить с помощью веревки.______. 2) Присоединить с помощью иголки с ниткой._________.3)Очень добрый._______.4)Как называли Кощея в русских сказках?_______. Разберите слова по саставу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 привязать 2 пришить 3 благородный 4 бессмертный
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