Назавите одним словом. 1) Присоединить с помощью веревки.______. 2) Присоединить с помощью иголки с ниткой._________.3)Очень добрый._______.4)Как называли Кощея в русских сказках?_______. Разберите слова по саставу.

Русский язык

Назавите одним словом. 1) Присоединить с помощью веревки.______. 2) Присоединить с помощью иголки с ниткой._________.3)Очень добрый._______.4)Как называли Кощея в русских сказках?_______. Разберите слова по саставу.

Автор: Гость