Назавите одним словом. 1) Присоединить с помощью веревки.______. 2) Присоединить с помощью иголки с ниткой._________.3)Очень добрый._______.4)Как называли Кощея в русских сказках?_______. Разберите слова по саставу.

Русский язык
Назавите одним словом. 1) Присоединить с помощью веревки.______. 2) Присоединить с помощью иголки с ниткой._________.3)Очень добрый._______.4)Как называли Кощея в русских сказках?_______. Разберите слова по саставу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 привязать 2 пришить 3 благородный 4 бессмертный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
SOS!!! Напишите пожалуйста краткое содержание книги "ребята с нашего двора" Э.Шим
Ответить
Английский язык
Как читается русскими буквами по английски этот текст : Akiane Kramarik is a girl from a small town in Idaho whose favourite hobby is painting. Aki...
Ответить
Русский язык
Изменить слова аист олень кисть дом окунь так чтобы их стало можно переносить
Ответить
Українська мова
Зробити звуковий запис слова стихiя
Ответить
Физика
Тело сброшенное вниз с некоторой высоты совершает свободное падение. Через какое время его скорость достигнет 40 м/с? С какой высоты сброшен но тело?
Ответить