Нажимай на слова в которых есть проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова. Три лисёнка на опушке Пили чай из красной кружки Папа лис вчера испёк Сладкий ягодный пирог.

Обществознание

Нажимай на слова в которых есть проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова. Три лисёнка на опушке Пили чай из красной кружки Папа лис вчера испёк Сладкий ягодный пирог.

Автор: Гость