Нажимай на слова в которых есть проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова. Три лисёнка на опушке Пили чай из красной кружки Папа лис вчера испёк Сладкий ягодный пирог.
Обществознание
Нажимай на слова в которых есть проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова. Три лисёнка на опушке Пили чай из красной кружки Папа лис вчера испёк Сладкий ягодный пирог.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КруЖки , испёК слаДкий пироГ.
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