Назови два признака плавунца из перечисленных Тело покрыто чешуёй Впадает в спячку Питается другими насекомыми Чёрное тело, посередине украшено жёлтой полосой
Окружающий мир
Назови два признака плавунца из перечисленных Тело покрыто чешуёй Впадает в спячку Питается другими насекомыми Чёрное тело, посередине украшено жёлтой полосой
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