Назови два признака плавунца из перечисленных Тело покрыто чешуёй Впадает в спячку Питается другими насекомыми Чёрное тело, посередине украшено жёлтой полосой

Окружающий мир

Назови два признака плавунца из перечисленных Тело покрыто чешуёй Впадает в спячку Питается другими насекомыми Чёрное тело, посередине украшено жёлтой полосой

Автор: Гость