Назови как можно больше морфологических признаков которые объединяют слово каждой группы 1) озеро ручей пруд океан море 2 надя мама дочь сестра внучка 3 звёздами берёзами троп ами ночами аллеями помогите пажолуйсто

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