Назови как можно больше морфологических признаков которые объединяют слово каждой группы 1) озеро ручей пруд океан море 2 надя мама дочь сестра внучка 3 звёздами берёзами троп ами ночами аллеями помогите пажолуйсто ...
Назови как можно больше морфологических признаков которые объединяют слово каждой группы 1) озеро ручей пруд океан море 2 надя мама дочь сестра внучка 3 звёздами берёзами троп ами ночами аллеями помогите пажолуйсто
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)Существительное, отвечает на вопрос Что? неодушевлённые., выражено подлежащим. 2) Существительное, отвечает на вопрос Кто? одушевленные, выражено подлежащим. 3) Существительное, отвечает на вопрос Чем? неодушевлённые, выражено дополнением.