Назови, какие из рассмотренных человеческих качеств ты ценишь более всего. Свой ответ поясни.

у каждого есть свои плюсы и минусы.Мне кажется обязательно должна присутствовать коммуникабельность,сдержанность.Неизменна честность.Вообще умение человека лояльно подходить к своего рода проблемам-незаменима.Из любой ситуации нужно уметь выходить достойно,если не умеешь-надо учиться.Даже поражение нужно воспринимать,как ошибку на которой ты обязательно научишься.