Назови сказку!Вставь пропущенный буквы. Объясни написание слов. 1. Так и стали жить все вместе (К,к)окованя,сиротка(Д,д)арёнка да кошка(М,м)урка. 2. Влез (И,и)ванушка (С,с)ивке-бурке в правое ухо,а в левое вылез.

Русский язык
Назови сказку!Вставь пропущенный буквы. Объясни написание слов. 1. Так и стали жить все вместе (К,к)окованя,сиротка(Д,д)арёнка да кошка(М,м)урка. 2. Влез (И,и)ванушка (С,с)ивке-бурке в правое ухо,а в левое вылез.
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Гость:
Сказака - "серебряное копытце" Кокованя, Даренка, Мурка
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