Назови сказку!Вставь пропущенный буквы. Объясни написание слов. 1. Так и стали жить все вместе (К,к)окованя,сиротка(Д,д)арёнка да кошка(М,м)урка. 2. Влез (И,и)ванушка (С,с)ивке-бурке в правое ухо,а в левое вылез.
Русский язык
Назови сказку!Вставь пропущенный буквы. Объясни написание слов. 1. Так и стали жить все вместе (К,к)окованя,сиротка(Д,д)арёнка да кошка(М,м)урка. 2. Влез (И,и)ванушка (С,с)ивке-бурке в правое ухо,а в левое вылез.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказака - "серебряное копытце" Кокованя, Даренка, Мурка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Алгебра