Назови сказку!Вставь пропущенный буквы. Объясни написание слов. 1. Так и стали жить все вместе (К,к)окованя,сиротка(Д,д)арёнка да кошка(М,м)урка. 2. Влез (И,и)ванушка (С,с)ивке-бурке в правое ухо,а в левое вылез.

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Назови сказку!Вставь пропущенный буквы. Объясни написание слов. 1. Так и стали жить все вместе (К,к)окованя,сиротка(Д,д)арёнка да кошка(М,м)урка. 2. Влез (И,и)ванушка (С,с)ивке-бурке в правое ухо,а в левое вылез.

Автор: Гость