Назови все четырецыфровые числа , сума цыфр которых равняется 2 срочно Плз

Назови все четырецыфровые числа , сума цыфр которых равняется 2 срочно Плз

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Короче один плюс один,два плюс ноль. вот что знаю
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