Назови все словосочитание В предложении :Юная моет свой корабль.

Назови все словосочитание В предложении :Юная моет свой корабль.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Какое-то странное задание,если чесн. НО думаю так:Свой корабль,Моет корабль,Юная моет
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