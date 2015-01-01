Назовите автора высказывания: «Мы одолели противника очень сильного. И в этом величие нашей Победы». Назовите автора высказывания: «Мы одолели противника очень сильного. И в этом величие нашей Победы». помогите срочно Вопрос был изменен 20 Мар 2015 в 14:29