Назовите четырёхзначное число , которое оканчивается цифрой 1 и которое больше, чем 9981.

Назовите четырёхзначное число , которое оканчивается цифрой 1 и которое больше, чем 9981.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это число 9991 (все гениальное просто)
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