Назовите две отрицательные черты эгп Восточной Сибири, помогите пожалуйста :с
Назовите две отрицательные черты эгп Восточной Сибири, помогите пожалуйста :с
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Негативные стороны современного ЭГП Восточной Сибири: низкая степень хозяйственной, в том числе инфраструктурной, освоенности его территории, высокая капиталоемкость строительных работ и любой производственной деятельности в суровых северных условиях, экологическая напряженность, ставшая результатом отсутствия экологически чистых технологий на крупных предприятиях лесного и металлургического комплексов, таких как Байкальский ЦБК и Норильский горно-металлургический комбинат