Назовите две отрицательные черты эгп Восточной Сибири, помогите пожалуйста :с

Негативные стороны современного ЭГП Восточной Сибири: низкая степень хозяйственной, в том числе инфраструктурной, освоенности его территории, высокая капиталоемкость строи­тельных работ и любой производственной деятельности в суро­вых северных условиях, экологическая напряженность, ставшая результатом отсутствия экологически чистых технологий на крупных предприятиях лесного и металлургического комплек­сов, таких как Байкальский ЦБК и Норильский горно-металлур­гический комбинат