Назовите две страны, в которых возникли первые в мире государства. Какие реки текут в этих странах? помогите
История
Назовите две страны, в которых возникли первые в мире государства. Какие реки текут в этих странах? помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
египет- нил шумер-- тигр и евфрат
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