Назовите главные противоречия,существовавшие в отношениях между европейскими странами в XVII -XVIII вв.

Главные противоречия, существовавшие между европейскими странами в указанный период, следующие: а) геополитические - стремление отдельных государств к гегемонии на континенте; б) экономические - борьба за рынки сбыта, ресурсы и право торговли; в) религиозные - противоречия между католиками и протестантами; г) территориальные - стремление государств к расширению территории; д) династические - противоречия, вызванные династическими кризисами при нарушении установленного порядка наследования.