Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три принципа современной образовательной политики в РФ

Смотри =) 1) Светскость образования, образование как механизм сохранения национальной самобытности и культуры, учет регионально-национальных особенностей различных территорий России (в школах нет деления на "русских" , "армян" и тд.) 2) Непрерывность обновления образования (постоянно переиздаются и дополняются учебники) 3) Доступность и непрерывность образования (все могут учиться в школе и тд)