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Назовите источники магнитного поля
Назовите источники магнитного поля
Ответ(ы):
Ответил Гость:
источником магнитного поля являются движущиеся заряды (электрический ток)
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