Назовите изменения которые внесло в положении крестьян Соборное уложение 1649 года!!! Плиз помогите,очень срочно!!!

История

Назовите изменения которые внесло в положении крестьян Соборное уложение 1649 года!!! Плиз помогите,очень срочно!!!

Автор: Гость