Назовите изменения которые внесло в положении крестьян Соборное уложение 1649 года!!! Плиз помогите,очень срочно!!!

История
Назовите изменения которые внесло в положении крестьян Соборное уложение 1649 года!!! Плиз помогите,очень срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сыск крестьян стал бессрочным, крестьяни стали зависимы от помещеков
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