Назовите какое - нибуть число которое : а) больше 2, но меньше 3; б) больше 12,5,но мен??ше 12,7 в) больше 10,08,но меньше 10,09 г) больше 0,но меньше 1
Математика
Назовите какое - нибуть число которое : а) больше 2, но меньше 3; б) больше 12,5,но мен??ше 12,7 в) больше 10,08,но меньше 10,09 г) больше 0,но меньше 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2.5 2)12.6 3)10.088 4)0.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите два последовательных натуральных числа, если сумма их квадратов меньше к??адрата их суммы на 144
Математика
Математика