Назовите какое - нибуть число которое : а) больше 2, но меньше 3; б) больше 12,5,но мен??ше 12,7 в) больше 10,08,но меньше 10,09 г) больше 0,но меньше 1

Математика

Назовите какое - нибуть число которое : а) больше 2, но меньше 3; б) больше 12,5,но мен??ше 12,7 в) больше 10,08,но меньше 10,09 г) больше 0,но меньше 1

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