Назовите ХАРАКТЕР Тарасы-Бульба когда: 1.Сыновья приезжают из Бурсы 2.Отъезд в Запорожскую Сечь 3.Уговаривает Атомана начать войну 4.Наблюдает за сыновьями в бою 5.Говорит речь о товариществе 6.Казнь Андрия 7.Смотрит на ...

Гость: Гость:

5. Тарас ценил и уважал своих товарищей , не предовал . Но к врагам он был беспощаден . 6 . Андрия не казнили , Тарас Бульба сам убил его . Он не чувствовал горечь о потере сына , он только думал что какой хороший вышел бы из него воин . Кстати Тарас Бульба убил своего сына со словами :"я породил тебя , я и убью " . Тарас даже не предал тела Андрия земле . 7. Он гордился своим старшим сыном , как он мужественно терпел избиение , но так же он беспокоился (забыла как называется) . 8. Он во себя как истинный казак , атаман . Повторяюсь , он как и Остап мужественно всё перетерпел .