Назовите ХАРАКТЕР Тарасы-Бульба когда: 1.Сыновья приезжают из Бурсы 2.Отъезд в Запорожскую Сечь 3.Уговаривает Атомана начать войну 4.Наблюдает за сыновьями в бою 5.Говорит речь о товариществе 6.Казнь Андрия 7.Смотрит на ...
Литература
Назовите ХАРАКТЕР Тарасы-Бульба когда: 1.Сыновья приезжают из Бурсы 2.Отъезд в Запорожскую Сечь 3.Уговаривает Атомана начать войну 4.Наблюдает за сыновьями в бою 5.Говорит речь о товариществе 6.Казнь Андрия 7.Смотрит на казнь Остапа 8.Гиберь Тараса Помогите пожалуйста(если незнаете все,то скажите несколько)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Тарас ценил и уважал своих товарищей , не предовал . Но к врагам он был беспощаден . 6 . Андрия не казнили , Тарас Бульба сам убил его . Он не чувствовал горечь о потере сына , он только думал что какой хороший вышел бы из него воин . Кстати Тарас Бульба убил своего сына со словами :"я породил тебя , я и убью " . Тарас даже не предал тела Андрия земле . 7. Он гордился своим старшим сыном , как он мужественно терпел избиение , но так же он беспокоился (забыла как называется) . 8. Он во себя как истинный казак , атаман . Повторяюсь , он как и Остап мужественно всё перетерпел .
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