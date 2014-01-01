Назовите количество информационных революций а) 1.2 б) 2.3 в) 3.4 г) 4.5

Назовите количество информационных революций а) 1.2 б) 2.3 в) 3.4 г) 4.5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Их было четыре. Поэтому вариант в).
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