Назовите командующего войсками Московского военного округа, который возглавлял ??осковскую зону обороны
История
Назовите командующего войсками Московского военного округа, который возглавлял ??осковскую зону обороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрельци наверно☺ или нет скорее всго стрельцы
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