Назовите не менее 10 крылатых выражений из произведений А.С.Пушкина и А.С.Грибоедова.

Пушкин: 1 Гений и злодейство-две вещи несовместимы ("Моцарт и Сальери") 2 В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань ("Полтава") 3 Любви все возрасты покорны ("Евгений Онегин") 4 Бразды пушистые взрывая:(Евгений Онегин) 5 Версты полосаты:("Зимняя дорога") 6 Глаголом жги сердца людей:("Пророк") 7 Мы почитаем всех - нулями,А единицами - себя.(из романа в стихах ) (Евгений Онегин) 8 Привычка свыше нам дана,Замена счастию она.(Евгений Онегин) 9 Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи.(Капитанская дочка) 10 Быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей! (Евгений Онегин) Грибоедов (горе от ума) 1 Подписано, так с плеч долой; 2 И дым Отечества нам сладок и приятен; 3 Блажен, кто верует, тепло ему на свете; 4 Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом; 5 Дома новы, а предрассудки стары; 6 Ах, злые языки страшнее пистолета; 7 Все врут календари; 8 Служить бы рад, прислуживаться тошно; 9 Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца; 10 А судьи кто?