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Назовите органоиды клетки
Назовите органоиды клетки
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Ядро,ядрышко,митохондрии,комплекс Гольджи,эндоплазматическая сеть,лизосомы,пластиды
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