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Назовите основные жанры русской свадебной поэзии и когда они исполнялись.
Назовите основные жанры русской свадебной поэзии и когда они исполнялись.
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Реализм Романтизм Средневековье
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