Назовите основные жанры русской свадебной поэзии и когда они исполнялись.

Назовите основные жанры русской свадебной поэзии и когда они исполнялись.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Реализм Романтизм Средневековье
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