Назовите основные итоги Нового времени в 16-17 веках

а) приход буржуазного общества на смену феодальному; б) развитие новых производственных отношений; в) изменение социальной структуры общества; г) развитие науки и образования; д) формирование национальных государств; е) формирование международных отношений, основанных на экономических, политических, национальных интересах стран; ж) формирование колониальной системы; з) светская сторона в жизни общества начинает преобладать над религиозной; и) создание предпосылок для развития абсолютизма.