Назовите основные признаки рыночной экономики. В чем ее сильные и слабые стороны? Чем современная рыночная экономика отличается от Свободного рынка?
Обществознание
Назовите основные признаки рыночной экономики. В чем ее сильные и слабые стороны? Чем современная рыночная экономика отличается от Свободного рынка?
Ответ(ы):
Гость:
ОЧЕНЬ МНОГО ВСКРИКИВАЮТ ТЕ КТО ЗАНИМАЕТСЯ СВОБОДНОГО РЫНКА ТО ИС НАЗИВАЕТСЯ СКРЫТЫ ДОХОД КОТОРЫЙ НЕ ПОКАЗИВАЕТСЯ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геологи прошли маршрут длиной 75км. В первый день они прошли 3/25 всего маршрута ,а во второй - 4/25 всего маршрута. Какой путь прошли геологи за э...
Другие предметы