Назовите основные занятия:1) хантов 2) тувинцев 3) бурятов 4) хакасов 5) алтайцев 6) Эвенков 7) Долганов
Назовите основные занятия:1) хантов 2) тувинцев 3) бурятов 4) хакасов 5) алтайцев 6) Эвенков 7) Долганов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ханты-рыболовство,охота и оленеводство Тувинцы-кочевое скотоводство,охотничий промысел,оленеводство. Буряты-охота, рыболовство, зверобойный промысел,ремесло Хакасы-полукочевое скотоводство Алтайцы-скотоводство,охота, ручное земледелие Эвенки-охота, оленеводство, рыболовство Долганы-оленеводство и охота