Назовите особо чтимые православные монастыри
Разное
Назовите особо чтимые православные монастыри
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Соловецкий мужской монастырьСвято-Введенская Оптина пустыньНоводевичий женский монастырьКирилло-Белозерский монастырьВалаамский монастырь
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